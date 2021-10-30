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    30 октября 2021, 02:13

    Сбой в работе Instagram зафиксирован сразу в нескольких странах

    Downdetector: сбой в работе Instagram зафиксирован в США, Великобритании, Германии и Нидерландах

    Валерия Шафирко

    Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются сразу в нескольких странах. По данным сервиса Downdetector, наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Германии и Нидерландов.

    Больше всего пользователей (58%) говорят о проблемах в работе приложения, еще 22% жалуются на сбои при подключении к серверу. У 20% юзеров возникают небольшие неполадки при загрузке фотографий и при обновлении ленты.

    Сбой в работе Instagram зафиксирован сразу в нескольких странах | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    Незначительные сбои в работе соцсети зарегистрированы и среди российских пользователей Instagram. Неполадки в работе соцсети были замечены в ночь на субботу, 30 октября, около 02:00 по московскому времени.

    Видеохостинг YouTube дал сбой вечером 28 октября. О нестабильности видеохостинга сообщили пользователи из России, США и Канады. Заметили перебои в Великобритании, Франции и Японии. Неполадки начались около 22:00 по московскому времени.