Сбой в работе Google связали с проблемами в одном из центров в Атланте

Проблемы с работой Google по всему миру могли произойти из-за сбоя в одном из центров сервиса в Атланте. Такое предположение сделал технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.

«Пока не известно, чем это вызвано. По всей видимости, какой-то сбой в конфигурации инфраструктуры. В данный момент сервисы возвращаются к работе. Есть информация, что проблема связана со сбоем одного из корневых центров Google в Атланте», — отметил Гавриченков.

По его словам, все дело может быть в технической проблеме, связанной с неисправностью оборудования или ошибкой конфигурации.

«Сбой продолжался около часа. Таких сбоев крупные сервисы стараются не допускать», — отметил эксперт.

Пользователи Сети по всему миру 14 декабря пожаловались на сбой в работе сервисов Google. Проблемы возникли не только с поисковиком, но и с платформой YouTube. Трудности появились у жителей крупных городов России, Франции, Германии, Великобритании, США, Бельгии, Индии и других.

Позже, в 15:30 по московскому времени, стало известно о возобновлении работы ресурсов Google.