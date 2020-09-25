Пользователи пожаловались на сбой в работе Google

В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами у нескольких сервисов американской компании. Не повезло тем, кто живет в США Латинской Америке и в ряде европейских и азиатских стран.

Нестабильность зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-ресурсов по всему миру.

Некорректно работал видеохостинг YouTube, почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, магазин приложений Google Play и другие сервисы.

Источник фото: Downdetector

Чаще всего у пользователей не получалось авторизоваться или воспользоваться поиском. На YouTube у 65% не получалось посмотреть видео, 20% не смогли зайти на сайт, 13% — войти в свой аккаунт.

Из тех, кто жаловался на Gmail, авторизоваться не получалось у 55%, 31% заявил о том, что сервис вообще не работает, у 12% пропала возможность получать сообщения.

Больше всего жалоб на видеохостинг поступило от жителей США, латиноамериканских стран и Японии. Почта дала сбой у американцев, австралийцев, в Перу, Чили и Бразилии. Не работала она и в некоторых государствах Азии.