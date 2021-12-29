Сбой в работе ЕГАИС опровергли

Росалкогольрегулирование опровергло сообщения ряда СМИ о сбое, якобы произошедшем в работе ЕГАИС и вызвавшем проблемы в поставках и продаже алкоголя. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».

«Даже с учетом сезонной нагрузки никаких задержек по фиксации продукции в ЕГАИС не было и нет», — заявили агентству в Росалкогольрегулировании.

В ведомстве добавили, что работа ЕГАИС продолжается в обычном режиме.

В СМИ ранее появились сообщения, что в системе, которая фиксирует объемы производства и продаж спиртного, якобы произошел крупный сбой. Утверждалось, что проблема в работе ЕГАИС, связанная с фиксацией акцизных марок, возникла еще ночью, и что ко дню среды ее так и не устранили. При этом говорилось, что по всей стране из-за этого якобы забуксовали поставки и продажи алкоголя.

На главной странице сайта ЕГАИС между тем появилось сообщение «Информационный ресурс EGAIS.RU находится на реконструкции».

Ранее россиянам в связи с предстоящими праздниками рассказали, как распознать контрафактный алкоголь.