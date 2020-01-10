Сбой случился в работе Twitter

В работе соцсети Twitter замечены неполадки. Больше всего на них жалуются жители США, Японии и Великобритании.

Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть пользователей (69%) не может зайти на сайт соцсети, примерно пятая часть (19%) пожаловалась на проблемы с приложением для iPhone или iPad. Каждый десятый (10%) сообщил о сбое при попытке зайти в учетную запись.

Отмечены также проблемы с переходом из соцсети по ссылкам на сторонние сайты.

Предыдущий сбой в работе Twitter был отмечен 30 ноября. На неполадки жаловались пользователи со всего мира.