Пользователи стали жаловаться на сбой в работе Telegram. О проблемах в мессенджере говорят данные мониторингового сайта Downdetector.

Большинство пользователей, которые заявили о проблемах с мессенджером, пожаловались на сбой в работе приложения (51%), у 36% сложности с подключением сервера, 13% пожаловались на трудности с отправкой сообщений.

У некоторых пользователей медленно грузятся видео и изображения в чатах, у кого-то сообщения не отправляются совсем, дозвониться через Telegram тоже получается не у всех.

Согласно информации на карте сбоев и отчетов Downdetector, в России с проблемами столкнулись в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. Также были зафиксированы обращения в Белоруссии и столице Украины.

Причины сбоя пока не известны.