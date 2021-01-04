Сбой случился в работе Telegram. Проблемы с подключением к мессенджеру начались, в частности, в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Минске, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Источник фото: downdetector

В комментариях пишут, что проблемы с доступом к мессенджеру наблюдаются в городах Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. 82% пользователей пожаловались на проблемы с подключением. Еще 17% не могут отправить сообщения. Пик неполадок пришелся на 15:02 по московскому времени.

В 15:20 мессенджер начал работать в российской столице.

В декабре пользователи из России, США и Японии пожаловались на сбои в работе YouTube, WhatsApp и Telegram, которые происходили несколько дней подряд. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с «360» назвал три возможные причины неполадок: это перегрузка серверов, нововведения, которые разрабатывают компании, или намеренная диверсия со стороны.