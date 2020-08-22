Сбой случился в работе «Сбербанка Онлайн»

«Сегодня в приложении „Сбербанк Онлайн“ могли наблюдаться сбои: некоторое время не отображалась информация о картах и вкладах. Специалисты оперативно решили проблему. Сейчас все работает как надо», — говорится в сообщении.

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе приложения. В частности, они не могли перевести средства с карты, узнать баланс счетов, оплатить услуги и провести внутренние переводы между собственными счетами и картами в банке.

Сбербанк зафиксировал технический сбой также и в первой половине дня 21 августа. Проблемы наблюдались в проведении платежных операций в интернете, в работе приложения и банкоматов. Тогда кол-центр финансовой организации проигрывал аудиоуведомление. В нем говорилось, что в течение дня на банковском терминале могла отображаться надпись: «Нет связи с банком». В итоге все неполадки в работе сервисов устранили специалисты.

В тот же день о массовом сбое сообщали и пользователи Twitter из Великобритании, США, Германии и Японии. Первые твиты о неполадках появились в соцсети около полудня. Кроме сбоев в работе приложения некоторые интернет-пользователи говорили о проблемах в работе сайта и горячей линии.