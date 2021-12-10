Сбой случился в работе приложения «Тинькофф»

Пользователи мобильного приложения «Тинькофф» заявили о сбое в работе программы. Часть людей заявили, что не могут получить доступ к банковскому счету, кто-то не смог попасть в раздел «Инвестиции».

Администрация «Тинькофф» подтвердила, что произошли временные трудности, над которыми сейчас работают.

Источник фото: Twitter

«По техническим причинам может возникать проблема при входе в приложение. Извините, мы у уже чиним проблему. Бросили на это все силы, постараемся исправить как можно скорее», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным сайта Downdetector, до 18:00 поступило более шести тысяч жалоб на работу приложения. Самыми частыми проблемами стали доступ к мобильному банкингу и невозможность войти в приложение.

По последним данным, техническая поддержка «Тинькофф» устранила сбои. Пользователям предложили заново войти в приложение.