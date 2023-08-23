Технологии 23 августа 2023, 00:45 Сбой случился в работе App Store DownDetector: пользователи пожаловались на ошибки в работе App Store Unsplash

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Пользователи пожаловались на сбои в работе магазина приложений для устройств на iOS App Store. Информация об этом появилась на сайте DownDetector.

По данным сервиса, на работу магазина пожаловались 352 клиента. Сообщения об ошибках начали приходить около 22:00 по московскому времени.

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Большинство пользователей (90%) не смогли войти в магазин, 6% столкнулись со сложностями в веб-версии App Store, у 4% не получилось авторизоваться.

Ранее, 21 августа, массовый сбой произошел в Telegram. Пользователи прислали более 12 тысяч жалоб, связанных с ошибками в работе мессенджера. Большая часть клиентов заявила о нестабильной работе мобильного приложения и отсутствии интернет-сигнала.

Как заявили в Роскомнадзоре, в Telegram возникли сбои из-за сложностей в работе дата-центра в Европе. Ближе к полуночи количество обращений снизилось.