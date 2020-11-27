Сбой произошел в Spotify

На проблемы с воспроизведением музыки жаловались 80% пользователей, на проблемы со входом в интернет-сервис — 15%, а на проблемы с оплатой — 3%.

Больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Швеции, Германии, Польши, Венгрии, Италии, Бельгии, Португалии и России. Менее активно о неполадках сообщают граждане США, Малайзии, Индонезии.

Первый всплеск сообщений произошел около 12:30, тогда поступило 6,3 тысячи жалоб. Позже от пользователей перестала приходить информация такого рода. Однако потом снова пришли жалобы — 1,7 тысячи. Это произошло около 14:00.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify официально пришел в Россию 15 июля 2020 года. В это время он также стал доступен для жителей Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Стоимость премиум-подписки на сервис — 169 рублей в месяц.