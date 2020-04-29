Сбой произошел в сети Instagram

Проблема возникла сразу в нескольких странах, Россия в их числе. Самые большие перебои замечены в США, Великобритании м Малайзии. В России на сбой пожаловались жители Воронежа.

Большинство пользователей столкнулись с такими проблемами, как выгрузка новостной ленты — 39%. 36% не могут разместить посты в социальной сети, а 23% пожаловались на невозможность опубликовать историю.