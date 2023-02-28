28 февраля 2023, 14:21
Сбой произошел в сервисах «Яндекса»
Downdetector: пользователи пожаловались на проблемы с работой сервисов «Яндекса»
Пользователи сервисов компании «Яндекс» пожаловались на массовый сбой в работе приложений. По данным карты сайта Downdetector, самые серьезные проблемы возникли у пользователей из центральной части России.
В частности, прекратил работать сервис «Яндекс.Музыка». При попытке запуска приложения появляется сообщение о «проблемах со связью». Клиентам недоступны «Яндекс.Еда» и Delivery Club, вошедший в систему «Яндекса».Пользователи также сообщили о недоступности сайтов «Кинопоиска», проблемами с заказами через «Яндекс.Лавку», а также о сбоях в работе голосового помощника «Алисы» в умных колонках компании.
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Представитель компании в беседе с РБК подтвердил проблемы с работой сервисов и подчеркнул, что сейчас специалисты прикладывают все усилия для решения проблем и возобновления полноценной работы.
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Это не первый сбой, с которым столкнулись пользователи сервисов компании «Яндекс» с начала года. В начале февраля временно прекратили работать «Кинопоиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Еда» и другие сервисы.
Яндекс
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