Технологии 28 февраля 2023, 14:21 Сбой произошел в сервисах «Яндекса» Downdetector: пользователи пожаловались на проблемы с работой сервисов «Яндекса» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пользователи сервисов компании «Яндекс» пожаловались на массовый сбой в работе приложений. По данным карты сайта Downdetector, самые серьезные проблемы возникли у пользователей из центральной части России.

Downdetector

В частности, прекратил работать сервис «Яндекс.Музыка». При попытке запуска приложения появляется сообщение о «проблемах со связью». Клиентам недоступны «Яндекс.Еда» и Delivery Club, вошедший в систему «Яндекса».

Реклама

Представитель компании в беседе с РБК подтвердил проблемы с работой сервисов и подчеркнул, что сейчас специалисты прикладывают все усилия для решения проблем и возобновления полноценной работы.

Реклама

Это не первый сбой, с которым столкнулись пользователи сервисов компании «Яндекс» с начала года. В начале февраля временно прекратили работать «Кинопоиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Еда» и другие сервисы.