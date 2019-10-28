Сбой произошел в сервисах «Яндекс». «Алиса» заявила об ошибке

По информации Downdetector, больше всего жалоб пользователей (56%) поступают на сбои в работе сайта. Еще у 43% пользователей возникли проблемы со входом в почту.

Кроме того, зафиксированы проблемы в работе голосового помощника «Алиса». Так, в Twitter пользователь под ником Toboi написал о том, что «Алиса» отказывается работать. К своему посту Toboi добавил скриншот общения с голосовым помощником от «Яндекс».

В сообщениях от лица «Алисы» поступают извинения за сбои в работе, и просьба написать об этом инженерам «Яндекса». В компании уже прокомментировали пост пользователя.

В сообщении представители «Яндекса» принесли пользователям извинения за неудобства и заявили, что в настоящий момент стараются все поправить. О причинах сбоя пока не сообщалось.