21 июля 2020, 05:27
Сбой произошел в работе WhatsApp
В работе сервиса WhatsApp около 05:00 утра во вторник, 21 июля, были зафиксированы сбои. Это следует из данных портала DownDetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
Подавляющее большинство жалоб — 91% — относятся к трудностям в подключении к серверу, еще 8%пользователей мессенджера испытывали сложности в работе веб-версии приложения.
Чаще всего на проблемы в работе WhatsApp жаловались жители Малайзии, Китая, Бразилии, Мексики, а также Аргентины и Австралии.
До этого случая сбой в работе популярного мессенджера был зафиксирован 14 июля. В тот раз чаще всех жаловались на неполадки жители Великобритании, Италии, Нидерландов, Германии и Мексики. В России тогда наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Москвы, Воронежа и Екатеринбурга.
Последний масштабный сбой, который затронул работу сразу Facebook, WhatsApp и Instagram, был зафиксирован в начале апреля 2020 года.