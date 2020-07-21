Сбой произошел в работе WhatsApp

Подавляющее большинство жалоб — 91% — относятся к трудностям в подключении к серверу, еще 8%пользователей мессенджера испытывали сложности в работе веб-версии приложения.

Чаще всего на проблемы в работе WhatsApp жаловались жители Малайзии, Китая, Бразилии, Мексики, а также Аргентины и Австралии.

До этого случая сбой в работе популярного мессенджера был зафиксирован 14 июля. В тот раз чаще всех жаловались на неполадки жители Великобритании, Италии, Нидерландов, Германии и Мексики. В России тогда наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Москвы, Воронежа и Екатеринбурга.

Последний масштабный сбой, который затронул работу сразу Facebook, WhatsApp и Instagram, был зафиксирован в начале апреля 2020 года.