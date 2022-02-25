Сбой произошел в работе трех российских банков и Ростелекома

В работе сервисов Сбербанка, Райффайзенбанка и ВТБ произошел сбой. Также неполадки возникли у Ростелекома. Проблемы зафиксировал сервис мониторинга Downdetector.

Многие клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при переводе средств. Об этом сообщили 41% пользователей. Еще 35% сообщили о неполадках с онлайн-банкингом. А 24% не смогли войти в мобильное приложение. В самом банке эту информацию опровергли. «Данная информация не соответствует действительности, все сервисы банка предоставляются в штатном режиме», — заявили в Сбербанке.

Репорты по ВТБ тоже в основном связаны с невозможностью перевести средства (57%). Мобильное приложение не заработало у 27% юзеров. У 17% отказал мобильный банкинг.

Аналогично засбоили сервисы Райффайзенбанка. Среди самых частых жалоб — неполадки с мобильным банкингом, а репортов о проблемах с переводами нет.

Все три банка начали сбоить в пятницу днем. С чем связаны неполадки, неизвестно.

Одновременно с этим проблемы произошли в работе Ростелекома. Большинство пользователей (75%) сообщили о проблемах с домашним интернетом. У 18% пропал сигнал. А у 7% абонентов перестало работать цифровое телевидение.

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