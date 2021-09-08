Сбой произошел в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в работе. Большая часть пользователей жалуется на проблемы с подключением.

Сбои в работе произошли по всему миру, однако больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, по данным сайта Downdetector.

По состоянию на 09:25 по московскому времени, зафиксировано 250 жалоб. При этом 75% пользователей жалуются на проблемы с подключением, а 25% — на проблемы с отправкой сообщений.

Накануне Telegram потроллил WhatsApp за новую функцию. Они под постом зеленого мессенджера о добавлении функции, обеспечивающей миграцию чатов с iOS на Android, оставили мем с надписью «Какой сейчас год?».

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выразил сожаление, что большинство людей предпочитает насыщать свой разум не достоверными фактами, которые могут позволить изменить мир, а сериалами от Netflix или видеороликами в TikTok.