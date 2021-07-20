Сбой произошел в работе сервиса «Яндекс.Музыка»

Пользователи потокового сервиса «Яндекс.Музыка» пожаловались на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы в работе популярных интернет ресурсов.

Источник фото: Downdetector

Согласно представленным данным, у 73% пользователей начались проблемы с прослушиванием потоковой музыки, 21% не может зайти на сайт сервиса, 6% пожаловались на сбой в авторизации.



Согласно представленным данным, в основном проблема в работе «Яндекс.Музыки» коснулась пользователей из Москвы и центральных регионов России. Также сбои зафиксированы в Белоруссии, Германии и Нидерландах. Общее количество жалоб превысило 1500.

В пресс-службе сервиса в беседе с ТАСС подтвердили возникшие проблемы. Там отметили, что некоторые пользователи испытывают трудности с подключением.



«Наши специалисты работают над устранением неполадок», — подчеркнули в «Яндекс.Музыке».



Последний сбой в работе сервисов «Яндекса» произошел в начале июня. Тогда пользователи не могли воспользоваться сервисом заказа такси и попасть на сайт поисковика.