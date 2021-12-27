Сбой произошел в работе приложения «Сбербанк онлайн»

Россияне сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Сбера «Сбербанк онлайн». Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Источник фото: Downdetector

Первые жалобы начали поступать примерно в 21:30. По данным сайта, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края. Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами мобильного банкинга (47%), входа в приложение (27%) и онлайн банкинга (26%).

К 22:34 по Москве было зафиксировано 853 отчета о сбоях в работе приложения. После этого число жалоб стало снижаться.

Ранее в этот же день пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. В основном проблемы возникали при отправлении сообщений — это происходило очень медленно.