Сбой произошел в работе «Яндекса»

Россияне пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи заметили сбои на сайте и электронной почте. Больше всего сбоит в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге.

Согласно информации Downdetector, проблемы начались вечером 6 марта. Неполадки с работой сайта произошли у 64% пользователей. Еще 32% не могли полноценно пользоваться электронной почтой, а 3% пожаловались на работу сервиса «Яндекс.Деньги».

Источник фото: downdetector.ru

«Перестал работать поиск контактов в почте плюс у сотрудников проблемы с отправкой писем», — рассказал один из пользователей

«То же самое — письма не отправляются и не сохраняются», — поддержал другой юзер.

Некоторые позвонили в службу поддержки, но там заверили, что проблемой уже занимаются. При этом точные сроки устранения сбоя давать не стали.

Прошлый сбой россияне заметили 5 февраля. Тогда также возникали ошибки с почтой и поисковиком.