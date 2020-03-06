    06 марта 2020, 17:55

    Сбой произошел в работе «Яндекса»

    Дарья Бунякова

    Россияне пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи заметили сбои на сайте и электронной почте. Больше всего сбоит в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге.
    Сбой произошел в работе «Яндекса»

    Согласно информации Downdetector, проблемы начались вечером 6 марта. Неполадки с работой сайта произошли у 64% пользователей. Еще 32% не могли полноценно пользоваться электронной почтой, а 3% пожаловались на работу сервиса «Яндекс.Деньги».

    Сбой произошел в работе «Яндекса» | Изображение 1
    Источник фото: downdetector.ru

    «Перестал работать поиск контактов в почте плюс у сотрудников проблемы с отправкой писем», — рассказал один из пользователей

    «То же самое — письма не отправляются и не сохраняются», — поддержал другой юзер.

    Некоторые позвонили в службу поддержки, но там заверили, что проблемой уже занимаются. При этом точные сроки устранения сбоя давать не стали.

    Прошлый сбой россияне заметили 5 февраля. Тогда также возникали ошибки с почтой и поисковиком.