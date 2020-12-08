Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи из нескольких стран сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись владельцы аккаунтов из США и Западной Европы.

Источник фото: Downdetector.ru

По данным сервиса, с проблемами пользователи столкнулись около 22:16 по московскому времени.

Самой частой жалобой стала невозможность просмотра новостной ленты. Часть пользователей заявила, что не может воспользоваться веб-версией сервиса, остальные заявили, что появились проблемы в просмотрах Stories.

В последний раз сбой в работе Instagram фиксировали 12 ноября. Тогда жалобы поступали от пользователей из США и Латинской Америки, которые не могли загрузить новый контент в приложении.