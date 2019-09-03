Сбой произошел в приложении для управления Tesla
«Машина заперта, а я жду ответа уже 12 минут. Почему так сложно пообщаться с квалифицированным специалистом в службе поддержки Tesla?»
«Ваш сервер отключен для технического обслуживания, а у меня заблокирована машина. Когда все восстановится?»
«Tesla закрыта. Приложение не отвечает. Меня выкинуло из системы. Когда я зашел обратно, то не нашел отображения машины в аккаунте».
«Привет, Tesla. Мне нравится моя новая Model 3, но сейчас приложение не позволяет мне ее открыть и говорит, что у меня нет машины. Уже час я пытаюсь дозвониться до техподдержки. Моя машина уже стала кирпичом?»
По данным сайта DownDetector в приложении действительно произошел сбой. В комментариях пользователи сообщили, что в основном приложение прекратило работать на iPhone SE.
Издание The Next Web напомнило владельцам автомобилей Tesla, что для управления автомобилем пользоваться приложением не обязательно. Для разблокировки автомобиля достаточно иметь под рукой карту-ключ или брелок. Еще можно использовать приложение без подключения к Сети. Но если карточки ключа под рукой нет, а из приложения водитель вышел, то остается только ждать.
В самой компании Tesla пока никак не объяснили, чем был вызван сбой.