Сбой произошел в приложении для управления Tesla

Владельцы автомобилей Tesla пожаловались на сбой в официальном приложении. Они не могли открыть или завести свои автомобили. Некоторых пользователей из приложения просто выкинуло. О своем недовольстве часть пользователей написала в Twitter, отметив владельца компании Илона Маска.

«Машина заперта, а я жду ответа уже 12 минут. Почему так сложно пообщаться с квалифицированным специалистом в службе поддержки Tesla?»

«Ваш сервер отключен для технического обслуживания, а у меня заблокирована машина. Когда все восстановится?»

«Tesla закрыта. Приложение не отвечает. Меня выкинуло из системы. Когда я зашел обратно, то не нашел отображения машины в аккаунте».

«Привет, Tesla. Мне нравится моя новая Model 3, но сейчас приложение не позволяет мне ее открыть и говорит, что у меня нет машины. Уже час я пытаюсь дозвониться до техподдержки. Моя машина уже стала кирпичом?»

По данным сайта DownDetector в приложении действительно произошел сбой. В комментариях пользователи сообщили, что в основном приложение прекратило работать на iPhone SE.

Источник фото: https://downdetector.com

Издание The Next Web напомнило владельцам автомобилей Tesla, что для управления автомобилем пользоваться приложением не обязательно. Для разблокировки автомобиля достаточно иметь под рукой карту-ключ или брелок. Еще можно использовать приложение без подключения к Сети. Но если карточки ключа под рукой нет, а из приложения водитель вышел, то остается только ждать.

В самой компании Tesla пока никак не объяснили, чем был вызван сбой.