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    10 июля 2020, 15:59

    Сбой произошел в приложениях на iOS по всему миру. СМИ сообщили о вине Facebook

    Анатолий Минкин

    Приложения Spotify, Pinterest и Tinder не запускаются на гаджетах Apple. В России проблемы были замечены в сервисах «Яндекса». По данным издания The Verge, причиной стало программное обеспечение Facebook SDK. Оно позволяет пользователям не регистрироваться каждый раз в новом приложении, а логиниться через свой профиль в социальной сети.

    В социальных сетях пользователи заявили, что некоторые приложения не запускаются вообще или открываются, но не отвечают на команды.

    «Просто позвольте мне открыть мое приложение Spotify».

    «Приложение Spotify, когда я нажимаю его».

    «У кого есть еще проблемы с Tinder?»

    Точная причина сбоев пока не известна, но ранние отчеты говорят о вине программного обеспечения Facebook для iOS. У владельцев гаджетов на Android таких проблем нет.

    Разработчики Facebook признали, что именно их приложение привело к массовому сбою.

    «Мы знаем и расследуем причину большого количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений», — говорится в сообщении.

    Однако за последние полгода это происходит уже не в первый раз. До этого массовый сбой в приложениях возник 6 мая.

    По словам разработчика, Facebook просит всех владельцев приложений интегрировать регистрацию через себя, чтобы в ответ делиться данными о пользователях. В итоге это приводит к тому, что каждый раз, когда возникают проблемы SDK, у пользователей происходит сбой всех приложений, где они залогинились через Facebook.