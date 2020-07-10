Сбой произошел в приложениях на iOS по всему миру. СМИ сообщили о вине Facebook

В социальных сетях пользователи заявили, что некоторые приложения не запускаются вообще или открываются, но не отвечают на команды.

«Просто позвольте мне открыть мое приложение Spotify».

«Приложение Spotify, когда я нажимаю его».

«У кого есть еще проблемы с Tinder?»

Точная причина сбоев пока не известна, но ранние отчеты говорят о вине программного обеспечения Facebook для iOS. У владельцев гаджетов на Android таких проблем нет.

Разработчики Facebook признали, что именно их приложение привело к массовому сбою.

«Мы знаем и расследуем причину большого количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений», — говорится в сообщении.

Однако за последние полгода это происходит уже не в первый раз. До этого массовый сбой в приложениях возник 6 мая.

По словам разработчика, Facebook просит всех владельцев приложений интегрировать регистрацию через себя, чтобы в ответ делиться данными о пользователях. В итоге это приводит к тому, что каждый раз, когда возникают проблемы SDK, у пользователей происходит сбой всех приложений, где они залогинились через Facebook.