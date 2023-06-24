Технологии 24 июня 2023, 22:39 Сбои в работе Telegram участились в России DownRadar: сбои в работе Telegram произошли в Москве и других городах Unsplash

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Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксировали вечером 24 июня в России. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

По его данным, на нарушения в работе Telegram пожаловались 493 пользователя. Так, 56% обративших внимание на неполадки указали на сбои в приложении, 28% пользователей отметили трудности в подключении к сервису, еще у 16% был затруднен доступ к сайту сервиса.

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Руководство мессенджера держит ситуацию на контроле, сообщил «Царьград». По их версии, пользователи стали массово читать новости и следить за развитием событий в России, поэтому некоторые испытали трудности с отправкой сообщений или загрузкой видео и фотографий. В Telegram пообещали исправить проблему в течение нескольких часов, подключив дополнительные мощности.

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram наблюдали в октябре прошлого года. Тогда около 77% пользователей не могли отправлять сообщения, а также открыть мобильную версию приложения.