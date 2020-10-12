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    12 октября 2020, 23:53

    Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса

    Наталья Жуковская

    Пользователи социальной сети по обмену фотографиями Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

    У 69% пользователей соцсети проблемы с загрузкой контента, 25% не могут войти в свой профиль, еще 5% жалуются на сбои в работе веб-сайта.

    Пик сбоев пришелся на 23:00 по Москве. Последние сбои фиксировали 11 октября, а также 30 и 23 сентября.

    Больше всего проблему с Instagram испытывают жители США (как на западном, так и на восточном побережье), а также пользователи из Великобритании, Германии, Франции, Греции, Турции, Италии и стран Восточной Европы.

    Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector.