Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса

У 69% пользователей соцсети проблемы с загрузкой контента, 25% не могут войти в свой профиль, еще 5% жалуются на сбои в работе веб-сайта.

Пик сбоев пришелся на 23:00 по Москве. Последние сбои фиксировали 11 октября, а также 30 и 23 сентября.

Больше всего проблему с Instagram испытывают жители США (как на западном, так и на восточном побережье), а также пользователи из Великобритании, Германии, Франции, Греции, Турции, Италии и стран Восточной Европы.