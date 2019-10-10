Сбербанк счел потери из-за утечки данных клиентов минимальными

Сбербанк оценил потери из-за утечки данных пяти тысяч клиентов. В кредитной организации назвали их минимальными и готовы поделиться с коллегами выводами после завершения расследования.

Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis рассказал глава Сбербанка Герман Греф, которого процитировало РИА «Новости».

«Мы его (инцидент — прим. ред.) пережили с короткими потерями, в считанные часы смогли раскрыть то, что произошло», — подчеркнул Греф. Детали он пообещал предоставить после того, как банк установит все обстоятельства случившегося.

Сейчас Сбербанк занят тем, что предпринимает меры против проникновения в систему изнутри. Меньше года назад у кредитной организации появилась новая должность — менеджер, ответственный за безопасность данных.

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«Всегда самая большая проблема — это уязвимость изнутри», — заметил Герман Греф. Глава Сбербанка назвал защиту от подобной уязвимости нетривиальной.

О возможной утечке записей по кредитным картам Сбербанк заявил в начале октября. В кредитной организации уточнили, что она коснулась минимум 200 клиентов. Позже стало известно, что одна из преступных групп получила от сотрудника банка пять тысяч учетных записей по картам. Потери средств клиентов удалось избежать. Большая часть сведений оказалась устаревшей.