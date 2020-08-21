«Сбербанк онлайн» дал сбой. Некоторые клиенты не могут зайти в приложение

Сбой зафиксировали в работе приложения «Сбербанк онлайн». Проблему подтвердили в кол-центре кредитной организации. Специалисты сейчас выясняют причины технической неполадки.

«В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему „Сбербанк онлайн“. Наши специалисты выясняют причину данных затруднений», — приводит РИА «Новости» слова сотрудника колл-центра.

По данным портала Downdetector, пик сообщений пользователей на сбой пришелся на полдень. Чаще всего люди жаловались на то, что не могут войти в систему (69%). О сбое всех сервисов сообщили 19% пользователей. 10% не смогли совершить платеж со счета.

На плохую работу приложения пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Брянска, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Красноярска и других городов России.

Всего на портал поступило около одной тысячи сообщений.

В пресс-службе банка сообщили, что приложение починили. Все системы работают в штатном режиме.