Сбербанк купил стриминговый сервис «Звук» и назвал его «СберЗвук»

Компания «Сбербанк» создала на базе «Звука» свой аудиостриминговый сервис «СберЗвук». На новой платформе появится 40 миллионов композиций от самых известных правообладателей мира.

Компания «Сбербанк» купила 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса назначили Михаила Ильичева, когда-то он уже руководил «Звуком». Информация об этом появилась на сайте банка.

В компании объяснили, что сделка поможет увеличить лояльность клиентов к бренду банка. Теперь «Звук» будет полностью изменен под стиль «Сбербанка».

«В России более 64 миллионов онлайн-слушателей музыки, а половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше одного часа в день. Инвестиции в развитие ʺЗвукаʺ полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка», — рассказал первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис.

В пресс-службе компании также сообщили, что интеграция аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID уже завершена. И в ближайшее время должна завершиться интеграция c платежным сервисом SberPay.