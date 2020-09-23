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    23 сентября 2020, 10:34

    Сбербанк купил стриминговый сервис «Звук» и назвал его «СберЗвук»

    Анастасия Калинина

    Компания «Сбербанк» создала на базе «Звука» свой аудиостриминговый сервис «СберЗвук». На новой платформе появится 40 миллионов композиций от самых известных правообладателей мира.

    Компания «Сбербанк» купила 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса назначили Михаила Ильичева, когда-то он уже руководил «Звуком». Информация об этом появилась на сайте банка.

    В компании объяснили, что сделка поможет увеличить лояльность клиентов к бренду банка. Теперь «Звук» будет полностью изменен под стиль «Сбербанка».

    «В России более 64 миллионов онлайн-слушателей музыки, а половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше одного часа в день. Инвестиции в развитие ʺЗвукаʺ полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка», — рассказал первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис.

    В пресс-службе компании также сообщили, что интеграция аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID уже завершена. И в ближайшее время должна завершиться интеграция c платежным сервисом SberPay.

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