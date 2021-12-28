Сбер устранил сбой в работе мобильного приложения

Сбой в работе мобильного приложения Сбера устранен. Клиенты могли испытывать сложности в течение непродолжительного времени. Об этом сообщили РИА «Новости» в кредитной организации.

«В течение непродолжительного времени некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при обращении к нашему приложению, сотрудники банка оперативно устранили затруднения, сейчас абсолютно все наши сервисы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе Сбера.

Ранее сообщалось о том, что пользователи испытывают проблемы с интернет-сервисами и мобильным приложением банка. По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои на популярных ресурсах, была зафиксирована 851 жалоба.

Чаще всего с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга. Трудности с мобильным банкингом возникли у 47% пользователей, входом в приложение — у 27%, проблемы с онлайн-банкингом возникли у 26%.