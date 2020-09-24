«Сбер» создал голосового помощника

У «Сбера» появился виртуальный ассистент «Салют». Это первая разработка такого формата у банка. Об этом говорится в презентации «Сбера», на которой представляют новинки компании.

По словам главы «Сбера» Германа Грефа, «Салют» будет эмоциональным виртуальным помощником. В презентации продемонстрировали голос программы, который говорит: «Салют! Я — „Сбер“» Больше ничего помощник не сказал.

Греф отметил, что «Сбер» взял на себя задачу экономить людям максимум времени. В рамках презентации «СберКоф» глава банка анонсировал появление новых сервисов: облачного хранилища данных, музыкального сервиса, онлайн-кинотеатра, навигатора. Также «Сбер» представит образовательную платформу, которая, по словам Грефа, должна сделать обучение более увлекательным.

Виртуальный ассистент — программа, которая может выполнять указания пользователя на основе информации, которую он указал. Проще говоря, ассистент «Сбера» — аналог помощника «Алисы» от «Яндекса», Siri, Google Assistant.