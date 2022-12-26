26 декабря 2022, 17:33
«Сбер» назвал одну из главных угроз в будущем
«Сбер» назвал глобальный разум одной из главных киберугроз для человечества в будущем
Глобальный разум в случае своего возникновения в будущем рискует стать принципиально новой кибернетической угрозой для людей, информации и устройств. Об этом говорится в отчете «Сбера».
Эксперты банка определили глобальный разум как мировую информационно-коммуникационную сеть, которая напрямую объединит компьютеры и человечество. Она впитает в себя огромное количество информации, возьмет все больше полномочий в коммуникации и координации, приняв роль «мозга» для всего населения планеты.
Реклама
«Глобальный разум потребует пересмотра большинства подходов и принципов к защите людей, информации и устройств от киберугроз», — сказано в материале.
Реклама
При этом специалисты не исключают появление подобной технологии на «дальнем горизонте» — более десяти лет.
Кроме глобального разума, аналитики Сбера в число технологий с высоким уровнем угрозы для людей включили «психиатрию искусственного интеллекта» и квантовые компьютеры
Под психиатрией ИИ подразумевается расстройство систем искусственного интеллекта на примере оскорбительных ответов чат-ботов.
Искусственный интеллект
Сбербанк
Реклама
Реклама