«Сбер» купит 85% акций goods.ru

«„Сбер“, группа „М.Видео-Эльдорадо“ и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России», — говорится в сообщении.

В рамках сделки «Сбер» получит 85% акций goods.ru, часть из них сейчас принадлежит «М.Видео-Эльдорадо». В итоге за «М.Видео-Эльдорадо» сохранится 10%, а 5% останется у Тынкована. «Сбер» вложит около 35 миллиардов рублей, основная масса которых уйдет на дальнейшее развитие маркетплейса. В итоге на базе компании goods.ru появится один из ключевых игроков на рынке электронной коммерции в стране.

Маркетплейс превратится в лидера на рынке e-commerce в России благодаря его интеграции в экосистему «Сбера», а также использованию всех имеющихся наработок и экспертизы.

Все стороны будут входить в совет директоров маркетплейса.

На Goods.ru представлено 18 основных категорий и 2,5 миллиона товаров. Он за три года превратился в одного из ведущих игроков российской электронной коммерции.

В июне 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» объявили о разделе активов и завершении партнерства, продлившегося 11 лет. Банк выкупил долю IT-компании в «Яндекс.Деньгах», а «Яндекс» — его долю в «Яндекс.Маркете».