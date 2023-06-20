Технологии 20 июня 2023, 19:08 «Санкт-Петербург»: российские ученые смогли распечатать аналог кожи человека на биобумаге

Читать 360tv в

Российским ученым удалось напечатать аналог кожи человека с помощью биочернил и биобумаги. Об этом сообщила аспирант Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Полина Бикмулина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам младшего научного сотрудника, такая разработка поможет людям с обширными ожогами. Биоматериал отлично приживается и обеспечивает дальнейшую регенерацию кожи.

Реклама

Отмечается, что перед массовым внедрением новой технологии в медучреждения ученым необходимо провести длительные клинические испытания.