Самыми популярными эмодзи года стали 😂 и ❤️

Компания Unicode перечислила самые популярные эмодзи 2021 года — именно их пользователи отправляли чаще всего. В топ-3 списка попали плачущие от смеха смайлики (😂 и 🤣), а также сердечко (❤️).

Unicode опубликовал рейтинг эмодзи на своем сайте.

«92% онлайн-населения мира используют смайлики, но какие смайлики мы используем? Согласно данным, собранным Unicode Consortium, некоммерческой организацией, ответственной за оцифровку языков мира, на „Слезы радости“ приходится более 5% всего использования смайликов», — сказано в сообщении.

Единственный эмодзи, который приблизился к таким значениям — это красное сердечко. Остальные используют гораздо реже. На четвертом месте оказался «Большой палец вверх» (👍), пятое место занял смайлик «Слезы рекой» (😭). На шестом месте оказался эмодзи «Сложенные руки» (🙏), на седьмом — «Воздушный поцелуй» (😘). Восьмое место занял эмодзи «Улыбающееся лицо с сердечками» (🥰), девятое — «Улыбающееся лицо с глазами-сердечками» (😍), а 10-е — «Улыбающееся лицо с зажмуренными глазами» (😊).

В основном в списке самых популярных эмодзи оказались смайлики, которые передают позитивные эмоции. В компании отметили, что этот рейтинг сильно похож на рейтинг самых частых эмодзи за 2019 год.