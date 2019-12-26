Самый тяжелый вертолет в мире передали российским военным для испытаний

Он отметил, что предварительные заводские испытания опытный образец прошел успешно. Это позволило передать вертолет для проведения государственных испытаний.

«Мы постарались учесть все пожелания заказчика, воплотив их в проекте Ми-26Т2 В. Модернизация значительно расширит эксплуатационные возможности машины. Уверен, что Ми-26Т2 В займет достойное место в составе Вооруженных сил нашей страны», — заявил Андрей Богинский.

Испытывать опытный образец тяжелого вертолета будут на четырех полигонах. В ходе проверки специалисты проверят летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования. В состав экипажа войдут представители Военно-космических сил России.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2 В может летать в любых погодных условиях и над любой местностью в условиях огневого и информационного противодействия противника. Грузоподъемность вертолета составляет 20 тонн.

Вертолет оборудовали специальной бортовой системой, которая обеспечивает пилотирование днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны.

В марте замминистра обороны Алексей Криворучко говорил, что военное ведомство планирует закупить первую партию Ми-26Т2 В из 10 машин.