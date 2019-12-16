Сбербанк запустил суперкомпьютер для бизнеса. Он обучит искусственный интеллект

Суперкомпьютер «Кристофари» Сбербанка и его дочерней компании SberCloud начал работу. Компьютер стал одним из самых мощных в мире. Его задача — обучать искусственный интеллект или искусственные сети в рекордные сроки.

Новый суперкомпьютер занимает целую комнату. Проект называется «Кристофари», такое имя было у первого вкладчика Сбербанка.

Источник фото: телеканал «360»

Задача «Кристофари» — обучать искусственный интеллект или нейронные сети, причем делать это в рекордные сроки. Например, научить автопилот в машинах распознавать объекты.

«Распознанный объект передается в программу, которая принимает решение: объехать, повернуть. Вот такие суперкомпьютеры нужны, чтобы как можно быстрее выпускать такое программное обеспечение», — рассказал Отари Меликишвили, менеджер проекта «Кристофари».

Использование сверхумной машины упростит работу специалистов многих сфер и повысит эффективность работы компаний. Обрабатывая гигантское количество фото и видео, «Кристофари» будет помогать и медикам.

Источник фото: телеканал «360»

«Одна из больших задач в медицине — это анализ снимков, анализ изображений, где искусственный интеллект сейчас, помимо того что помогает врачам принимать правильные решения, часто делает это быстрее, точнее», — отметил управляющий директор компании SberCloud Михаил Лобоцкий.

Кроме того, суперкомпьютер сможет предсказывать погоду или спрос на авиабилеты. А банки, благодаря сверхбыстрому анализу данных, смогут выдавать кредиты всего за несколько минут. Использовать мощности «Кристофари» будут десятки вузов и компаний.

Источник фото: телеканал «360»

«Даже для своих целей мы бы все равно инвестировали в „Кристофари“. Просто приняли решение — если есть возможность сделать для себя, почему бы не предложить это рынку. Это хорошо для страны, хорошо для банка, хорошо для экосистемы», — сказал СТО Сбербанк Груп, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

Доступ к вычислительным мощностям «Кристофари» осуществляется через облачное хранилище. Сервер, который обрабатывает запросы и распределяет информацию, защищен надежно, безопасность данных — превыше всего. Но и пропускная способность этой системы не должна отставать от возможностей самого суперкомпьютера.

Производительность «Кристофари» составляет почти семь петафлопс, то есть семь квадриллионов операций в секунду, а на пике — больше восьми.

Источник фото: телеканал «360»

В России он по этому показателю он первый, в Европе — седьмой, в мире — 29-й. Но вот облачный доступ для коммерческих компаний — это уникальное отличие для российского суперкомпьютера. Больше такого не предоставляет никто. С первого дня работы суперкомпьютера в рамках акции клиенты могут получить 100 минут работы на объеме данных до 10 гигабайт за символическую плату в 100 рублей. Акция продлится до 12 июня 2020 года.