Самый мощный суперкомпьютер появился у Сбербанка

Самый мощный компьютер в России представил Сбербанк. Машина получила название «Кристофари». Она может решать задачи искусственного интеллекта.

Только отечественное ПО. За российских пользователей решили, что им нужно Подробнее

О новинке сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» банка Давид Рафаловский во время конференции AI Journey. Он рассказал, что суперкомпьютер является главной составляющей облака AI в Сбербанке.

Его разработкой банк занимался вместе с компанией Nvidi. Работа велась на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, которые оснащены вычислительными ускорителями Tesla V100. Об этом написало РИА «Новости».

Тестовая производительность Kristofari составила 6,7 PFLOPs. Машина по мощности занимает седьмое место в Европе, а в мире она 29-я. Рафаловский отметил, что ресурсы суперкомпьютера станут доступны клиентам облачного сервиса компании SberCloud в первый день зимы. Они дадут пользователям возможность быстро и удобно разрабатывать, а также использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Представитель банка объяснил выбор названия для суперкомпьютера. Он был назван в честь первого клиента Сберкассы — Николая Кристофари.