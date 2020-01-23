Самый мощный смартфон в мире нашли в Китае

Неизвестный аппарат китайской компании Realme заработал рекордное количество баллов в тесте на производительность. Издание Android Authority назвала этот гаджет самым мощным смартфоном в мире.

По данным бенчмарка AnTuTu, Realme под кодовым названием RMX2071 набрал 574 тысячи баллов. Устройство функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и графического ускорителя Adreno 650. В прошлой раз AnTuTu признал самым мощным Xiaomi Mi 10 Pro, он набрал 560 тысяч баллов.

Оба смартфона работают на одинаковом чипе. Издание написало, что телефон Realme можно будет увидеть 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020. По неподтвержденной информации, в телефоне будет работать 5G.

Android Authority отметил, что иногда производители смартфонов обманывают синтетические тесты. Однако во внутреннем тестировании издания Realme показал хорошие результаты. Журналисты в качестве примера привели хорошие показатели телефона Realme X2 Pr. По итогам внутренних тестов он оказался самым мощным девайсом прошлого года.

Компания Realme в октябре 2019 года представила флагманский смартфон X2 Pro. Устройство работает на процессоре Snapdragon 855+, обладает 12 гигабайтами оперативной памяти, экранным сканером отпечатков пальцев. Главная особенность аппарата — быстрая зарядка SuperVOOC.

Ранее стало известно, что телефон Redmi K20 Pro Premium от Xiaomi подешевел на 42 доллара.