Самый мощный ледокол «Лидер» заложили на Дальнем Востоке

Новый ледокол «Лидер» заложили на Дальнем Востоке. По словам авторов проекта, данная модель будет являться самым мощным ледоколом в мире. Об этом сообщило РИА ФАН.

Головной атомный ледокол будет создан по проекту 10510. О реализации проекта вице-премьер России Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину. Борисов отметил, что сухой док уже построен. Он выразил надежду, что Путин сможет понаблюдать за строительством во время форума во Владивостоке.

Политик заявил что подобные атомоходы позволят обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Он отметил, что «Лидер» задуман как самый мощный ледоход в мире.