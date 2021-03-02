Самый мощный карьерный экскаватор начал работать в Кузбассе

Самый мощный карьерный экскаватор в России начал работать на Кедровском угольном разрезе «Кузбассразрезуголь», сообщил ОТР.

Отмечается, что машину собрали с учетом пожеланий горняков. Модель имеет немецкие редукторы поворота и подъема. Также экскаватор оснащен мощной стрелой и более проходимыми гусеницами. Объем ковша составляет 33 кубометра.

На модернизацию экскаватора у специалистов ушло два года. Второй ЭКГ-35 уже прошел все испытания, сейчас его тоже готовят к работе. Водитель экскаватора Александр Саламахин рассказал о своих впечатлениях от эксплуатации новой техники.

«Эта машина намного мощней, больше и производительнее. Само ощущение — себя человеком чувствуешь, когда в кабине тишина. У нас стоит видеонаблюдение и обзор полностью, 360 градусов», — заметил он.

По его словам, этот экскаватор безопасен, апаратура контролирует движения и не позволяет повредить находящиеся рядом объекты. Машина должна прослужить около 20 лет.