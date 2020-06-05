Самый маленький в мире лазер с видимым излучением создали ученые

Самый маленький в мире полупроводниковый лазер в видимом диапазоне разработала международная группа ученых. Размер устройства в три тысячи раз меньше одного миллиметра. Его можно использовать при создании миниатюрных компонентов для оптоэлектроники.

Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университета ИТМО). Ученые из этого вуза принимали участие в создании лазера.

Преимущество лазеров, которые работают в видимом диапазоне, заключается в их миниатюрности. Они гораздо меньше чем инфракрасные излучатели, которые обладают такими же характеристиками. Это связано с кубической зависимостью размера излучателя от длины волны излучения — зеленая в три раза короче инфракрасной.

Лазер представляет собой наночастицу перовскита размером всего в 310 нанометров (это более чем в 3 тыс. раз меньше 1 мм), способную излучать зеленый свет при комнатной температур пресс-служба Университета ИТМО

Традиционно лазеры изготавливают из активной среды и оптического резонатора — первая дает генерировать лазерное излучение, а второе — позволяет долгое время удерживать электромагнитную энергию внутри. Новый нанолазер сделали из перовскита, который объединяет в себе ода этих свойства. В результате ученые смогли получить наночастицу, которая может удерживать лазерную генерацию.

При этом в пресс-службе вуза подчеркнули, что уникальность нового лазера не только в его размере.

«Он хорошо удерживает в себе энергию вынужденного излучения, чтобы обеспечить достаточное усиление электромагнитных полей для появления лазерной генерации», — сказано в сообщении.

Кроме того, для его работы не нужны специальные условия — он действует при комнатной температуре и стандартном давлении.