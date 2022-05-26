«Самый крупный российский магазин приложений». Nash Store предложил пользователям более 1000 программ

Сервис Nash Store стал самым крупным российским магазином приложений. Пользователи могут выбрать приложения из каталога, насчитывающего более тысячи позиций. Об этом «360» сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Как отметил Зыков, в созданном магазине приложений насчитывается более тысячи программ. При этом некоторые популярные приложения пока еще недоступны.

«Просто мы не всех успели выпустить, не всех успели проверить, что те или иные крупные корпорации сами загрузили те или иные приложения. Мы сейчас продолжаем их выпускать, многие к нам еще продолжают приходить, и мы работаем над тем, чтобы к нам приходили новые крупные корпорации. Так что постепенно каталог расширяется», — рассказал директор по проектам.

Он подчеркнул, что Nash Store уже стал самым крупным российским магазином приложений. Конкуренты уже есть, но они намного меньше.

«Есть конкуренты, они уже вышли, но у них приложений меньше, скачиваний меньше, соответственно, они пока меньше нас, поэтому конкуренция есть, но пока мы самый большой магазин приложений. Мы планируем таким и оставаться», — заявил Зыков.

По его словам, компания готовит экосистему, в которой будет удобно и комфортно как пользователям, так и владельцам приложений. Создателям важно получать обратную связь, поэтому все предложения учитываются при разработке.

«Мы хотим сделать так, чтобы всем было у нас здорово, чтобы пользователи получали определенные новые функционалы, новые возможности, которых у них нет в Google Play, потому что Google монополист. Он сделал определенный функционал, и собственно, дальше не спешит. Конкуренции уже у них нет», — пояснил директор по проектам.

Зыков подчеркнул, что компания не преследует цель просто сделать аналог Google Play, так как хочет создать современный и удобный магазин приложений.