Самый дешевый смартфон Nokia стали продавать в России

Компания Nokia представила самый дешевый смартфон C01 Plus. Компактное устройство будет доступно для россиян — уже есть возможность предзаказа.

Описание смартфона опубликовали на сайте производителя в России. Желающим приобрести C01 Plus придется отдать за него 6490 рублей. За эту цену пользователь получил один гигабайт оперативной и 16 гигабайтов постоянной памяти.

При этом у гаджета довольно скромные характеристики. Смартфон оснастили 45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и процессором Unisoc SC9863A. В устройстве предусмотрена всего одна камера на пять мегапикселей. Фронтальная камера может распознавать лица, но сканер отпечатков пальцев в смартфоне делать не стали.

Новая модель работает на облегченной операционной системе Android 11 Go. Компания пообещала обновлять C01 Plus в течение двух лет. Сейчас на смарфон можно оформить предзаказ.

Ранее самым дешевым смартфоном была модель 1.4 компании HMD Global, которая выпускает устройства под брендом Nokia. За гаджет просили восемь тысяч рублей.