Самые мощные недорогие смартфоны собрали в рейтинг

В Сети опубликован свежий рейтинг бюджетных смартфонов с высокой производительностью во время тестирования. Первое место эксперты отдали гаджету Oppo Reno3 5G.

Исследование провели аналитики из бенчмака AnTuTu. Это программа для тестирования смартфонов и планшетов. Об этом написала «Российская газета».

Телефон Oppo Reno3 5G в России официально не продается. Но на AliExpress его можно приобрести по цене от 34 тысяч рублей. Особенность Oppo Reno3 5G состоит в том, что он сделан на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L. Версия без 5G, которая продается в РФ, работает на MediaTek Helio P90.

Также в рейтинге оказались следующие модели: Honor 30S, Vivo S6 5, Redmi K30 5G, Vivo X30 5G, Vivo Z6,Oppo Reno3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE и Honor Play 4T.

Эксперты отметили, что в данном списке оказалось много смартфонов с поддержкой 5G. Они считают, что в будущем это направление будет еще больше развиваться.

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