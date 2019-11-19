Samsung выпустит спецверсию Galaxy Note 10+ с символикой Star Wars

В преддверии выхода Star Wars: The Rise of Skywalker, которое состоится по всему миру 20 декабря, Samsung начнет продажи комплекта Star Wars Special Edition, который войдут Galaxy Note 10+, стилус S Pen и беспроводные наушники Galaxy Buds.

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Как сообщил портал XDA, задняя крышка смартфона будет украшена логотипами First Order и Star Wars, вокруг камеры будет красная отделка. и красный оттенок вокруг выступа камеры. Стилус S Pen и внутренняя часть корпуса Galaxy будут красного цвета, внешняя часть будет черного цвета. В комплект также войдут тисненный кожаный чехол для смартфона, металлический значок ситха и тематический контент на самом телефоне.

Набор Star Wars Special Edition с 13 декабря будет доступен в ограниченном количестве по цене 1300 долларов (99 990 рублей) через Amazon, Best Buy, магазины Microsoft, Samsung.com и Samsung Experience Store.

Его будут продавать в Австралии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Южной Корее, Норвегии, России, Испании, Швеции, Турции, ОАЭ и Великобритании.