Samsung выпустила «раскладушку» за 250 тысяч рублей

Южнокорейская компания Samsung начала в Китае продажи нового раскладного телефона — Samsung W20 5G. Это 5G модификация Galaxy Fold. Цена новинки начинается от 20 тысяч юаней — приблизительно 180 тысяч рублей.

Samsung Galaxy Fold начали продавать в начале 2019 года. Гаджет позиционируют как первый складной смартфон компании. В ноябре южнокорейский гигант представил Samsung W20 5G — вариант Galaxy Fold, предназначенный для работы в сетях нового поколения. Начиная с 20 декабря продажи новинки стартовали в Китае, сообщил сайт Gizmochina.

Телефон доступен в обоих вариантах: Standard и Extreme. Стандартный вариант стоит 19 999 юаней, или примерно 180 тысяч рублей. Вариант Extreme стоит 29 999 юаней, что по курсу составляет более 250 тысяч рублей.

Смартфоны W-серии доступны исключительно в Китае. Для глобальных продаж компания выпустила Galaxy Fold 5G.

Samsung W20 5G оснащен внешним AMOLED-дисплеем с диагональю 4,6 дюйма. Он обеспечивает разрешение HD+. Открыв устройство, пользователь получает 7,3-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Устройство работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 855+ с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Смартфоном управляет операционная система Android 9 Pie с собственным пользовательским интерфейсом One UI 2.0.

Смартфон оснащен достойной оптикой. Так, на борту у W20 5G 16-мегапиксельная сверхширокая камера, 12-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная с телеобъективом. Это оптика, которая расположилась на задней панели. Над крышкой дисплея расположена фронтальная камера на 10 мегапикселей с автофокусом. В верхнем правом углу внутреннего дисплея расположена система с двумя камерами: 10 мегапикселей и восемь мегапикселей.

Смартфон приводится в рабочее состояние с помощью бокового датчика отпечатка пальцев. Под капотом у него аккумулятор емкостью 4 235 мАч. Он поддерживает быструю и 15 Вт беспроводную зарядку.