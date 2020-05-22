Samsung выпустил первый уличный телевизор

Корейская компания Samsung представила свой первый уличный телевизор Terrace. Его будут выпускать в трех вариантах размеров экрана, от 55 до 75 дюймов по диагонали. Он изолирован от пыли и дождевых капель, но не рассчитан на низкие, зимние температуры.

В пресс-релизе компании сказано, что телевизор оснащен кабелем HDBaseT, который подает электричество и сигналы источников, поступающих от блока с разъемами. Его нужно держать в помещении.

У Terrace разрешение 4К и пиковая яркость в две тысячи нит, что позволяет смотреть телевизор под прямыми солнечными лучами. У обычных телевизоров этот показатель не превышает 600 нит.

Источник фото: Samsung

Пока новинка продается только в США. Разные модели стоят от 248 до 461 тысячи рублей.

В конце мая смартфон Samsung возглавил потребительский рейтинг в США. 85% американцев купили и с удовольствием пользуются Samsung Galaxy Note 9. В первую тройку также вошли Galaxy S9+ и Galaxy S10.