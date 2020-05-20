Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Исследование проводилось в рамках составления Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI). В течение года около 180 тысяч американцев спрашивают о том, насколько они довольны выбором того или иного товара.

В топ-10 смартфонов, владельцы которых наиболее довольны их покупкой, вошли сразу 25 моделей, причем лишь две из них выпущены не Apple или Samsung.

Источник фото: 9to5mac.com

На третьем месте iPhone X, Galaxy S9, iPhone 8 Plus, Galaxy S10+ с результатом одобрения в 83%.

На четвертой строчке iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 6S и Galaxy S8. Этими моделями довольны 82% американцев.

Замыкает пятерку iPhone 8, iPhone 11 Pro и Galaxy J7 Prime с 81% одобрения.

Если сравнивать средние показатели удовлетворенности, то Samsung отстает от Apple на 1% — 81% одобрения против 82%.

В целом в представленном рейтинге почти не представлены новинки, большинство моделей произведены в 2018 году и раньше.