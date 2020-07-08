08 июля 2020, 11:11
Samsung создала материал для производства новейшей компьютерной памяти
Первооткрывателями аморфного нитрида бора стали специалисты SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) при поддержке сотрудников Ульсанского национального института науки и технологии (UNIST) и Кембриджского университета. О разработке рассказал Newinform.
Уникальность нового материала — аморфного нитрида бора (a-BN) — в его структуре. При его применении, как изолирующего материала, снижается диэлектрическая проницаемость до 1,78.
Новую разработку будут применять при производстве новой компьютерной памяти: DRAM и NAND. Материал ляжет в основу создания серверов нового поколения.