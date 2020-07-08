Samsung создала материал для производства новейшей компьютерной памяти

Уникальность нового материала — аморфного нитрида бора (a-BN) — в его структуре. При его применении, как изолирующего материала, снижается диэлектрическая проницаемость до 1,78.

Новую разработку будут применять при производстве новой компьютерной памяти: DRAM и NAND. Материал ляжет в основу создания серверов нового поколения.