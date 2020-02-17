Samsung согласился предустанавливать российские программы

По российским законам, на все гаджеты с функцией Smart TV должен быть предустановлен соответствующий софт. В Samsung согласились с такими требованиями и пообещали их выполнять. Так что переживать не стоит — телевизоры от Samsung никуда не денутся.

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского офиса компании.

По словам специалистов Samsung, соблюдение правил никак не повлияют на работу в России. Компания готова сотрудничать с партнерами и уже имеет опыт такого взаимодействия.

«Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании „Яндекс“ для смартфонов», — пояснили в компании.

В конце 2019 года в Федеральной антимонопольной службе начали разрабатывать поправки к закону об предустановке российского программного обеспечения. Согласно документу, на устройства с функцией Smаrt ТV могут быть предустановлены антивирусы, навигаторы, поисковики и другие программы. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее российские пользователи начали жаловаться, что функции Smаrt ТV на телевизорах Samsung перестали работать. В компании объяснили, что устройства не будут функционировать, если выпущены для других регионов или государств.